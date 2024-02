Déi "sozialistesch, moldawesch Sowjetrepublik vum Dniester", wéi Transnistrien sech 1990 genannt hat, ass bis haut vu kenger UNO-Natioun unerkannt.

Virun 32 Joer, den 2. Mäerz 1992, koum et zu engem Biergerkrich ëm eng schmuel Sträif Territoire, keng zwee Mol esou grouss wéi Lëtzebuerg, ëstlech vum Floss Dniester an der fréierer Sowjetrepublik Moldawien. Déi moldawesch Regierungstruppe stounge Separatiste géigeniwwer, déi vum russesche Generol Alexander Lebed a senger 14. Arméi ënnerstëtzt goufen – eegenen Aussoen no deemools, fir d'"Faschisten" aus Moldawien ze stoppen – mam Resultat, dass Moldawien d’Kontroll iwwert Transnistrien verluer hat.

Pour la petite histoire: E puer Joer drop war den Alexander Lebed an der russescher Politik aktiv. Ouni Ironie hat en deemools notéiert, Russland bräicht e rietsen Diktator vum Kaliber vun engem chileeneschen Augusto Pinochet.

Déi "sozialistesch, moldawesch Sowjetrepublik vum Dniester", wéi Transnistrien sech 1990 genannt hat, ass bis haut weltwäit vu kenger UNO-Natioun unerkannt, och net vu Russland. Eenzeg dräi politesch Entitéiten, déi selwer diskutabel Souveränitéit genéissen a kaum unerkannt sinn, acceptéieren Transnistrien als onofhängegt Land: Abkhasien, Süd-Ossetien a Bierg-Karabakh.

© RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

An Transnistrien, an der Haaptstad Tiraspol, bei Sheriff Tiraspol, hat bis viru Kuerzem de Lëtzebuerger Sébastien Thill Futtball gespillt. Ronn 480.000 Leit liewen am Territoire, iwwer 60% dovun ethnesch Russen. 220.000 hunn der effektiv (och) e russesche Pass, nodeems Russland rezent d'Prozedure fir Moldawier, fir een ze kréien, vereinfacht hat. Der russescher Verfassung no muss Russland russesch Staatsbierger am Ausland schützen (Art. 61 2.). Bis haut sinn och op d’mannst 1.500 russesch Zaldoten an Transnistrien a Kasäre stationéiert.

Transnistrien freet offiziell russesch "Protektioun" un

Déi pro-russesch Autoritéiten an Transnistrien hunn den 28. Februar 2024, an engem aussergewéinleche Kongress zu Tiraspol, déi russesch Federatioun an d'Duma zu Moskau gefrot, Moossnamen z'ergräifen, fir Transnistrien viru Moldawien ze "schützen". Den Aussoe vun de Separatisten zu Tiraspol no géif ee sech vu Moldawien ënner Drock gesat spieren. Chisinau géif zanter dem 1. Januar d'Schinn vun engem Wirtschaftskrich fueren, enger ekonomescher Blockad, mat iwwerhéichten Douanestaxen a wéilt domat Transnistrien zu engem Ghetto verkomme loossen. Effektiv gouf et nach bis 2023 guer keng Handelsbarrièren tëscht den zwee Territoiren.

Entgéint alle Rumeuren an der internationaler Press gouf et vum Kongress awer och keng Demande op Annexioun duerch Russland oder offiziell Unerkennung. Just "Protektioun" gouf ugefrot, well Russland jo eng, Zitat: "eenzegaarteg Erfarung hätt am Domaine vun der Friddenspolitik".

Et hätt ee vum Timing vum Kongress hier kënnen erwaarden, dass de russesche President Putin a sengem "État de la Nation" vum 29. Februar 2024 Transnistrien géif uschwätzen… Huet en awer net.

"D’Demande vun de Separatiste op Protektioun ass reng Propaganda", sou den Daniel Voda, de Spriecher vun der moldawescher Regierung. Et géif keng Gefor vun Eskalatioun oder Destabiliséierung an der Regioun bestoen. Et wier nëmmen eng Campagne, fir weider Hysterie ënnert d'Leit ze bréngen.

Soldiers from the Russian peace-keeping forces take up their positions near separatist forces in Dniester region 05 August, 1992 in Kishinev, Moldova. Since the arrival of the peace-keepers no fighting has been reported in the area. © STRINGER ANADOLU AGENCYAnadolu via AFP © ANDREA MANCINI NurPhotoNurPhoto via AFP © SERGEI GAPON AFP © SERGEI GAPON AFP © SERGEI GAPON AFP Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Abkhasien, Süd-Ossetien a net zulescht och d'Krim an den Donbass hunn awer gewisen, wéi séier Deeler vun Territoire vu souveräne Staate kënnen ënner de facto russesch Kontroll falen.

Zemools wann et eng gefillten Ursaach gëtt… Moldawien ass den Ament esou pro-westlech opgestallt, wéi ni virdrun. D'Presidentin Maia Sandu an hir Partei "Partidul Acțiune și Solidaritate" ("Aktioun- a Solidaritéitspartei") wëllen d’Land reforméieren an zu der EU ausriichten. Dat ass eppes, wat dem Kreml scho virdrun an der Ukrain an a Belarus ferm eropgestouss ass. Mäerz 2022, ee Mount nom Ufank vun der russescher Invasioun vun der Ukrain, hat Chisinau eng Demande gemaach fir d'Memberschaft vun der EU. Am Juni d'lescht Joer krute Moldawien an d'Ukrain offiziell de Statut vu Bäitrëttskandidaten.

Et ass Spekulatioun, ob de Kreml selwer hannert der Demande op "Protektioun" vun Tiraspol stoung... Et wäert sech tëscht den Zeile weisen, wann d'Thema da bis vum Wladimir Putin ugeschwat gëtt. De Westen ass awer wuel oder iwwel gezwongen, elo en A drop ze halen. E puer russesch Zaldote mat schwéierer Artillerie méi an Transnistrien kéinte strategesch vum russesche Militär genotzt ginn, fir eng weider Front an Direktioun Odessa opzebriechen. Moskau kéint domat probéieren, der Ukrain in fine den Zougank zum Schwaarze Mier ofzeschneiden an hätt ee weidert Zil erreecht.