Wärend nach net kloer ass, wéi et zu dësem trageschen Tëschefall komm ass, ginn et schonn éischt Reaktiounen vun internationale Spëtzepolitiker.

Vill Doudeger a Blesséierter an och Meldungen, datt geschoss gouf: Dat ass de Bilan no enger Attack op Leit, déi Hëllefsgidder vun de Convoie wollte kréien.

Mä nach ass onkloer, wat genee zu Gaza geschitt ass, wéi do en Hëllefskonvoi ukomm ass. Sécher ass, datt et an der Gazasträif zu enger Tragedie koum.

Wéi vill Mënsche gestuerwe sinn, ass nach net gewosst. Et geet riets vun 104 Doudegen a bal 800 Blesséierten. D’Gazasträif gëtt jo vun der Hamas kontrolléiert an onofhängeg Kontrolle si ganz schwiereg.

Sécher schéngt awer, datt et ganz vill Affer gouf wéi Hëllefsgidder verdeelt goufen.

Besonnesch am Norde vun der Gazasträif ass d’Situatioun dramatesch. Et gëtt kaum eppes z'iessen. Waasser a Medikamenter feelen. Datt en Donneschdeg e puer Camione sollten ukommen, hat sech ronderëm geschwat. Et gouf Gedrécks. An et gi Berichter, datt israeelesch Zaldote geschoss hätten, well d’Leit hinnen ze no un d’Panzere komm wären.

Israel a Palästina beschëllege sech géigesäiteg



D’Palästinenser an Israel beschëllege sech nämlech géigesäiteg, Schold un dësem Tëschefall ze sinn.

Dat israeelescht Militär seet, dass dausenden Zivilisten probéiert hätten, de Convoie quasi ze stiermen. De palästinenseschen UNO-Ambassadeur behaapt, d’israeelesch Zaldoten hätte geziilt geschoss.

International Reaktiounen



De franséische President Macron huet sech op der Plattform X entsat gewisen a schwätzt och vu Schëss vun israeeleschen Zaldoten. D’Situatioun wär dramatesch an et bräicht een direkt e Waffestëllstand.

Profonde indignation face aux images qui nous parviennent de Gaza où des civils ont été pris pour cible par des soldats israéliens.



J'exprime ma plus ferme réprobation envers ces tirs et demande la vérité, la justice et le respect du droit international. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 29, 2024

Den UNO-Weltsécherheetsrot ass an der Nuecht op e Freideg fir eng Drénglechkeetssëtzung beieneekomm, ouni datt awer och do konnt gekläert ginn, wat geschitt ass. Den UNO-Generalsekretäer Guterres an och d’USA verlaangen eng Enquête, fir d’Ëmstänn an d’Fro vun der Schold ze klären.