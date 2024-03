Texas gläicht ëmmer méi enger Moundlandschaft. Hefteg Bëschbränn hunn am Norde vum US-Bundesstaat grouss Deeler zerstéiert.

Et ass net just dat gréisste Feier, ma och eent mat immenser Zerstéierungskraaft. Et soll dem neiste Bilan no zanter den Opzeechnungen 1988 deen zweetgréisste Bëschbrand an der Geschicht vun den USA sinn.

Zwee Doudeger si bis ewell ze bekloen

Eng 83 Joer al Fra aus der Uertschaft Stinnett ass bei de schwéiere Bëschbränn gestuerwen, esou d'Autoritéiten. An der nämmlechter Uertschaft wieren op d'mannst 20 Gebaier duerch d'Flamen zerstéiert ginn.

Beim zweeten Doudesaffer handelt et sech och ëm eng Fra. Déi 44 Joer al Awunnerin gouf an hirem Camion vun de Flamen ëmzéngelt. Fir si koum all Hëllef ze spéit.

Verschidde Bezierker hunn de Katastrophefall ausgeruff

Animéiert Biller vun der Nasa weisen d'Ausmooss vun dëse Bëschbränn. Engem leschte Bilan no sinn am Ganze scho 509.800 Hektar Land verbrannt. Eng fënnef Bränn wieren am Norde vum US-Bundesstaat aktiv an d'Feier sech och schonn e Wee an den Nopesch-Bundesstaat Oklahoma sicht.

Den texanesche Gouverneur Greg Abbott huet a 60 Counties den Noutstand ausgeruff. Nëmmen 3% vun de Bränn sinn ënner Kontroll.

Betraff ass och Pantex Plant, eng Nuklearanlag, an där Atomwaffen deponéiert sinn. D'Anlag gouf antëscht geraumt an Ekippe vun de Pompjeeë si prett, falls do en Asaz néideg wier.

D'Stad Canadian gouf komplett vun de Flamen ageschloss, sämtlech Evakuéierungsweeër ofgeschnidden. Wéi héich de Schued do ass, ass zu dësem Zäitpunkt net gewosst. Aenzeien no solle sëllege Gebaier verbrannt sinn.

E Groussdeel vun der historesch bedeitender Turkey Track Ranch, déi 360 Quandratkilometer ëmfaasst, ass Affer vun de Flame ginn. De Proprietär schwätzt vun engem Verloscht ouni Beispill, vill Déieren, seng Recolte an och wëll Déiere wieren net méi do. Den texanesche Landwirtschaftskommissär huet den 29. Februar erkläert, dass wuel Zéngdausenden Notzdéieren ëmkomm sinn, de gréissten Deel dovu Ranner.

De lokale Pompjeeën no soll d'Situatioun um Weekend nach méi schro ginn, bedéngt duerch e vill ze waarmt Klima a vill Loft. Dem Meteorolog vun CNN Chad Myers no breede sech d'Flamen an enger enormer Vitess aus. Säi Verglach: zwee Futtballterraine pro Sekonn.

Wéi koum et zum Feier?

Ausgebrach ass d'Feier de 26. Februar géint 14.20 Lokalzäit matte wärend enger ongewéinlecher Hëtztwell. Tëscht 28 a 37 Grad goufen deen Dag gemooss. Normal wieren ëm dës Joreszäit ëm déi 12 Grad. Loft huet d'Flamen zousätzlech ugestëppelt, déi um ausgedréchente Buedem an der Regioun Panhandle, wou d'Feier ausgebrach ass, liicht Spill hunn.

Verschidde Stied an den USA hunn am Januar an am Februar Rekordtemperaturen notéiert. Quasi eng Hëtzt wéi scho matten am déckste Summer. Experte soen, de Wiederphenomen El Niño hätt d'Konsequenze vum Klimawandel nach verstäerkt.

Zousätzleche Problem: Duerch eng naass an doduerch méi laang Vegetatiounsperiod d'Joer virdrun ass méi Wiss gewuess. Awer mat der vill ze waarmer Phas, déi een aktuell huet, war déi ausgedréchent Wiss quasi wéi e Fixspoun.

Knapp 48 Stonnen nom Ausbriechen hat d'Feier eng Fläch vun 1.000 Quadratkilometer zerstéiert. Deemno si 60 Hektar Fläch pro Minutt verbrannt. Nëmmen dräi Deeg méi spéit, um Moie vum 29. Februar, gouf d'Smokehous Creek Fire zum zweetgréisste Feier erkläert, dat d'USA bis ewell erlieft hunn.