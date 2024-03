An Niedersachsen huet e Mann an der Nuecht op e Freideg 4 Mënschen erschoss.

Ënnert den Doudegen ass och e Kand dobäi, sou d'Police zu Rotenburg an de Parquet zu Verden. D'Plaze vun den Doten sinn deemno an de Gemenge Scheeßel a Bothel, d'Motiv kéint éischten Erkenntnisser no am familiäre Beräich ze fannen ze sinn.

De Verdächtegen huet sech den Ermëttler no kuerz no der Dot selwer gestallt. Hie gouf dunn och vun der Police festgeholl.

© KAI MOORSCHLATT NordwestMedia TVdpa Picture-Alliance via AFP

D'Ermëttlunge géifen op Héichtoure lafen. Ënnert de 4 Affer ass och e Kand, heescht et säitens den Autoritéiten.