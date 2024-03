Zwou Wochen nom Doud vum Kreml-Kritiker an engem Stroflager a Russland hu seng Unhänger, Frënn a Famill e Freideg Äddi gesot.

Obwuel de Kreml gewarnt hat, hu sech e Freideg Dausende Leit virun enger Kierch am Südoste vu Moskau rassembléiert, esou d'News-Agence AFP. E groussen Equipage u Sécherheetspersonal a Poliziste war op der Plaz.

Den Doudewon mam Sarg vum bekannte Kreml-Kritiker ass, kuerz éier d'Trauerfeier ugaangen ass, bei der Kierch ukomm. Dat ënnert groussem Bäifall vun de versammelte Leit op der Plaz. 4 Persounen hunn de Sarg dunn an d'Kierch eragedroen.

Op der Plaz virun der Kierch am Bezierk Marjino am Südoste vu Moskau waren Ofspärungen aus Metall opgebaut ginn. Ënnert de Leit op der Plaz waren ënnert anerem och aner russesch Oppositiounspolitiker wéi Jewgeni Roisman, Boris Nadeschdin a Jekaterina Dunzowa.

D'Eltere vum Nawalny komme bei der Zeremonie un.

D'Team vum Alexei Nawalny hat eegenen Aussoen no Schwieregkeeten, eng Plaz fir d'Mass vu sengem Begriefnis ze fannen. Dobäi kënnt, dass direkt e puer Firmae refuséiert haten, dem Oppositiounspolitiker seng Läich ze transportéieren. Géint ronn 14 Auer gouf den Nawalny um Borisowski-Kierfecht begruewen. Wéi den Nawalny-Supporter Iwan Schdanow op Telegram matgedeelt huet, gouf de Sarg vu sengem "Frënd" op d'Filmmusek vum "Terminator" an de Buedem gelooss gouf.

De Kreml huet virum Start vun der Trauerfeier virun enger Participatioun un der "net-autoriséierter" Versammlung gewarnt. Wien un esou enger Versammlung dann awer géif deelhuelen, géif "sou wéi d'Recht dat virgesäit, zur Verantwortung gezu ginn", sou de Spriecher vum Kreml, den Dmitri Peskow, der Agence Tass géigeniwwer.

Wärend der Trauerfeier huet dem Nawalny seng Fra, elo Wittfra, viru méigleche Police-Aktioune gewarnt. "Ech weess net, ob et e friddlecht Begriefnis wäert sinn, oder ob d'Police Mënsche festhuele wäert, déi him Äddi wëlle soen", sou d'Julia Nawalnaja am Europaparlament.

Wéi de russesche Mënscherechtsgrupp OWD-Info matdeelt, goufen zënter dem Doud vum Nawalny scho 400 Leit festgeholl, dat bei Trauer-Rassemblementer fir de Kreml-Kritiker.

Russeschen Autoritéiten no ass den Nawalny de 16. Februar an enger russescher Strof-Kolonie an der Arktis gestuerwen, wou hien eng 19 Joer laang Strof sollt ofsëtzen. Hie soll do un engem "natierlechen Doud" gestuerwe sinn, déi genee Ëmstänn sinn awer weider net kloer. Vill Unhänger vum Oppositiounspolitiker an och vill westlech Politiker maachen awer hei ganz kloer déi russesch Féierung an de Kreml-Chef Wladimir Putin fir den Doud responsabel. Déi russesch Regierung dementéiert d'Beschëllegungen. De Spriecher vum Kreml, den Dmitri Peskow huet e Freideg gesot, hien hätt der Famill Nawalny "näischt ze soen".

Nodeem den Nawalny gestuerwe war, haten d'Autoritéiten 8 Deeg laang refuséiert, fir de Kierper un d'Famill z'iwwerginn. Hei ass séier de Verdacht opkomm, dass géif probéiert ginn, den Doud vum Nawalny ze vertuschen.