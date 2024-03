Am Sträit tëscht der Lufthansa an der Gewerkschaft Verdi, annoncéiert sech e weidere Streik vum Buedempersonal.

E Samschdeg sinn déi ronn 2.500 Mataarbechter vu Lufthansa Cargo zu engem Warnstreik opgeruff. Passagéierfliger wieren dovun net betraff. Et géif an éischter Linn dorëms goen, wirtschaftlechen Drock ze maachen, heescht et vun der Gewerkschaft. D'Lufthansa misst eng besser Offer presentéieren.