E Freideg ass een Automobilist zu Stettin a Polen an e Grupp vu Leit gefuer an huet op d'mannst 19 Persoune blesséiert.

Ënnert de Blesséierte wiere sechs Kanner, sou de Gouverneur vun der Provënz Adam Rudawski, zwee Blesséierter wieren an engem kriteschen Zoustand. Engem éischte Bilan no war vu 17 Blesséierte rieds. D'Police huet een terroristeschen Hannergrond ausgeschloss.

Dem Gouverneur no huet de Chauffer nom Virfall Farerflucht gemaach, gouf awer kuerz drop festgeholl. "Et handelt sech net ëm een Terrorakt", sou de Policespriecher Pawel Pankau. Beim Chauffer, dee festgeholl gouf, handelt et sech ëm een 33 Joer ale Mann vu Stettin. Bei senger Flucht hätt de Mann dräi Autoe gesträift, d'Chauffere vun dëse wiere blesséiert ginn.

Dem Policespriecher no ass de Mann an e Grupp Leit gefuer, déi op enger grousser Kräizung am Zentrum vu Stettin op den Tram gewaart hunn. Éischt Analysen deiten drop hin, "datt hien net ënnert dem Afloss vun Alkohol oder Droge stoung", sou nach de Pankau.

Aenzeien no, déi vu polnesche Medien zitéiert goufen, wier de Chauffer mat héijer Vitess an d'Kräizung gefuer an dunn op den Trottoire an d'Gleiser vum Tram gerannt. Duerno wier en iwwert d'Kräizung geflücht a wier no ca. engem Kilometer mat den dräi Autoen zesummegestouss.