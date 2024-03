Op Mallorca ass et zu engem trageschen Ongléck mat engem klenge Kand komm.

E véier Joer ale Bouf ass beim Stoppches spillen an en Trockner geklommen, huet d'Dier zougezunn an ass dunn erstéckt. Dat huet d'Police e Freideg matgedeelt. D'Ongléck wier en Donneschdeg an der Wunneng vun den Elteren zu Magaluf am Südweste vun der Insel geschitt, dat mellen d'"Mallorca Zeitung" an d'"Mallorcamagazin".

Eng Tatta hätt op de Jong oppasse sollen, wärend seng Elteren op der Aarbecht gewiescht wieren. Si wier awer ageschlof. Méi spéit hätt si zesumme mat der Bomi nom Kand gesicht, bis se en am Trockner fonnt hätten. Hien hätt deen Ament scho kee Bols méi gehat an och d'Rettunsekippen hätten nëmmen nach den Doud vum Kand feststelle kënnen.

De Jong wier an der Vergaangenheet scho méi dacks an den Trockner geklommen, schreift d'Zeitung nach. D'Famill wier psychologesch Betreit ginn.