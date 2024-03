D'Landeskriminalamt Niedersachsen huet nei Fotoen am Fall vum gesichte fréieren RAF-Member Burkhard Garweg publizéiert.

D'Biller wieren tëscht 2021 an 2024 entstanen a géingen "mat ganz grousser Warscheinlechkeet de Burkhard Garweg" weisen, dat huet d'Police e Samschdeg matgedeelt an huet gemeinsam mam Parquet Verden ëm Hëllef aus der Bevëlkerung gebieden.

De Parquet Verden enquêtéiert zanter 2015 géint de Garweg wéi och géint de gesichten RAF-Member Ernst-Volker Staub. Si kréie versichte Mord an d'Bedeelegung un divers versichten an duerchgefouerten Iwwerfäll tëscht 1999 an 2016 reprochéiert. Leit, déi Informatiounen hunn, solle sech direkt bei der Police mellen. Béid Persoune kéinten arméiert sinn, sou nach d'Warnung vun der Police.

Enn Februar war déi mat sechs Haftbefeeler gesicht presuméiert RAF-Terroristin Daniela Klette an hirer Wunneng zu Berlin festgeholl ginn. Si koum no enger Identifizéierung duerch hir Fangerofdréck an Untersuchungshaft. Déi mëttlerweil 65 Joer als Fra gouf zanter 30 Joer gesicht.

Aktuellen Informatiounen no kéint "net ausgeschloss ginn", datt de Burkhard Garweg an d'Daniela Klette "perséinlechen an direkte Kontakt" zoueneen haten, sou nach d'Police weider.