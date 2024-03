D’Police huet zu Berlin am Kader vun der Sich no den RAF-Terroriste Burkhard Garweg an Ernst-Volker Staub zwou Persoune festgeholl.

Aktuell gëtt hir Identitéit kontrolléiert. E Samschdeg hat d'Landeskriminalamt Niedersachsen nei Fotoen am Fall vum gesichte fréieren RAF-Member Burkhard Garweg publizéiert. D'Rote-Armee-Fraktion war eng lénksextrem Terrorgrupp, déi an Däitschland vun de 70er bis an 90er eran, Attentater lancéiert huet. D'RAF ass fir iwwer 30 Morden u Politiker, Polizisten, grad wéi Memberen aus der Wirtschaft an der Administratioun responsabel ass. Eréischt virun e puer Deeg war mam Daniela Klette e weidere Member vun der Terrororganisatioun festgeholl ginn.