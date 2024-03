Den Ukrain- an den Noostkrich dominéieren zanter Méint déi international Aktualitéit.

An dëse Konflikter gëtt och dacks vu Krichsverbriechen a Verstéiss géint internationaalt Recht geschwat. D'Friddensplattform hat elo kierzlech op eng Konferenz zu deem Thema invitéiert. De Michel Erpelding ass Fuerscher op der Uni Lëtzebuerg a spezialiséiert op internationaalt Recht. Do dernieft ass hien och engagéiert bei der Partei Déi Lénk. Et sinn zwee Konflikter, déi d'Mënschen an Europa apaart beschäftegen. De Krich an der Ukrain an déi bluddeg Ausernanersetzungen an Israel an an der Gazasträif. Als Expert am internationalen Droit kuckt hie mat aneren Aen op d'Konflikter.

"Mir denken a Kategorien. Mir denke ganz abstrakt. Mir soe voilà, et gëtt e Prinzip, gëtt dee Prinzip respektéiert oder net? Et gëtt eng Reegel, gëtt déi Reegel respektéiert oder net? An ech verstinn, dass d'Leit do kënnen emotional sinn, mee mir kucke ganz aneschters dorobber an ech mengen dat ass och heiansdo besser, well effektiv, fir Fridden ze schléissen, spillt d'Vëlkerrecht, soll Vëlkerrecht eng wichteg Roll spillen, well et erlaabt equilibréiert Solutiounen ze erreechen, déi eng reng emotional Debatt vläicht net géife fäerdeg bréngen", seet den Michel Erpelding

Zanter dem 2.Weltkrich ass am Vëlkerrecht déi territorial Integritéit vun de Staate festgehalen. Déi russesch Invasiounen an Annexioune verstousse géint déi Prinzippien.

An da gëtt et och nach d'Humanitäert Vëlkerrecht. Hei geet et vereinfacht gesot ëm d'Spillreegelen am Krich. Och wann een ugegraff gëtt a sech verteidegt, muss ee sech un dës Spillreegelen halen. "Onofhängeg dovun, ob déi aner Parteien dat respektéieren. Dat heescht zum Beispill, wann d'Hamas elo Saache mécht, déi géint Krichsrecht ginn, dat gëtt Israel kee Recht, dat och ze maachen an ëmgekéiert, well soss géife mer jo an en Däiwelskrees kommen", esou de Michel Erpelding. Zum Beispill däerf ee keng Geiselen huelen an et muss een déi zivil Populatioun esou gutt wéi et geet schützen.