An der Schwäiz hunn d'Bierger e Sonndeg iwwer zwou verschidde Pensiounsfroe per Referendum ofgestëmmt.

Vun engem "historesche Referendum" ass an der Schwäiz rieds: Fir déi éischte Kéier war eng Fuederung no méi Sozialstaat bei engem Referendum erfollegräich. D'Majoritéit huet fir en 13. Mount bei der Pensioun gestëmmt.

Fir genee ze sinn, waren et 58,2 Prozent Jo-Stëmmen. Dëst Resultat bedeit, datt déi sougenannt "AHV-Rent" - déi "éischt Sail" vun der Altersversuergung an der Schwäiz, eng Aart Grondrent fir jiddereen vun den Ament maximal 2.450 Franken - op ee Coup ëm 8,3 Prozent an d'Luucht geet.

Den 13. Mount ass eng Iddi vun de Gewerkschaften, well ronn 15 Prozent vun de Rentner an der Schwäiz un der Aarmutsgrenz liewen. Nach virun e puer Joer war eng änlech Initiativ vun de Schwäizer kloer ofgeleent ginn.

De Weekend gouf och nach iwwert eng aner Fro ofgestëmmt. Mat 75 Prozent "Nee"-Stëmme gouf d'Propos vun de Jonkliberalen ofgeleent. Si wollten net d'Rent, mä de Rentenalter vu 65 op 66 Joer hiewen.