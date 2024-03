An der Haaptstad Washington konnt déi fréier UNO-Ambassadrice déi 19 Delegéiertestëmmen fir sech behaapten.

Si kënnt um Enn op ronn 63% vun de Stëmmen. Den Donald Trump op 33%.

Dass déi Victoire elo wierklech vill wäert veränneren, dovu ginn Polit-Experten awer net aus.

En Dënschdeg ass jo Super-Tuesday, wou direkt a 15 Bundesstaate Virwalen ofgehale ginn, notamment och an Florida an an Texas. Et gëtt domat gerechent, dass den Trump dono als Vainqueur dierft feststoen.