Domadder kéinten eis franséisch Noperen dat éischte Land op der Welt sinn, dat dëst ausdrécklech a senger Verfassung stoen huet.

Déi 925 Deputéiert vun der Nationalversammlung a vum Senat mussen e Méindeg zesummen zu Versailles hir Stëmmen ofginn. Déi néideg 3/5-Majoritéit dierft och erreecht ginn, dat well d'Deputéiert vu béide Kummeren vum Parlament scho mat grousser Majoritéit dofir gestëmmt hunn.

"Wärend d'Fraerechter weltwäit menacéiert sinn, stellt sech Frankräich un d'Spëtzt vum Progrès", sou de Premierminister Gabriel Attal op "X". Dat Ganzt ass eng Uspillung op Länner, déi an der Lescht d'Recht op Ofdreiwung beschnidden hunn, dorënner d'USA oder Länner an Osteuropa.

D'Verfassungsännerung huet an éischter Linn e symbolesche Charakter. Den Ofbroch vun der Schwangerschaft op Krankeschäin ass a Frankräich bis zu der 14. Woch gesetzlech garantéiert. Méi wéi 80 % vun de Fransousinnen a Fransousen si fir esou eng Verfassungsännerung.

Virun der Ofstëmmung hunn all d'Fraktiounen an der Nationalversammlung an am Senat d'Geleeënheet fir eng Stellungnam. E Resultat gëtt sech géint 18.30 Auer erwaart.