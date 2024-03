Siwen Deeg sëtzen dausenden Delegéiert a Spëtzefonctionnairen aus China hei zesummen.

En Dënschdeg fänkt zu Peking mam Vollekskongress déi wichtegst politesch Reunioun vum Joer un. Decisiounen, déi hei geholl ginn, sinn ëmmer och vu Bedeitung fir déi ekonomesch Entwécklung vum Land. Detailer iwwert den Oflaf ginn awer ëmmer eréischt kuerz virdru bekannt.

Nationale Vollekskongress China / Reportage Diana Hoffmann

China, déi zweet gréisst Wirtschaft op der Welt, huet den Ament mat ville Problemer ze kämpfen. Dorënner eng Immobiliekris, nidderege Konsum an Deflatioun. D'Wuesstemszil wat d'Volleksrepublik fir d’Joer wäert annoncéieren, wäert en Indice ginn, ob an a wéi enger Envergure Peking d’Ekonomie wëllt ënnerstëtzen. Experte ginn dovunner aus, dass och eng Augmentatioun vun de Verdeedegungsausgabe wäert decidéiert ginn.

D'lescht Joer war de PIB vu China ëm 5,2 Prozent gewuess. Ofgesi vum Joer an der Pandemie war dëst de niddregste Wäert zanter Joerzéngten.

Éischter iwwerraschend gouf schonn eng Pressekonferenz mam Ministerpresident Li Quiang, déi eigentlech ëmmer nom Kongress ass, ofgesot. Deemno kënnen d’Journaliste keng Froen stellen. Och wann d'Froen ëmmer am Virfeld eragereecht waren.

Den Nationale Vollekskongress ass dat net fräi gewielte Parlament vu China. Déi Deputéiert seenen an hirer Sëtzung eemol am Joer d’Pläng an Ziler vum Staats- a Parteichef Xi Jingping an dem Ministerpresident of.

Fabricken, déi Pollutioun maachen, gi fir d'Zäit vum Kongress zougemaach, fir bloen Himmel ze garantéieren. Politesch Dissidente ginn deels gezwongen, "Vakanz" wäit ewech vu Peking ze maachen. China wëllt sech méiglechst gutt duerstellen an Tëschefäll absolut evitéieren.