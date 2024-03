Am fréien Dënschdegmoie koum et zu engem Feier an engem Stroumausfall an enger Tesla-Autosfabrick a Brandenburg. Rieds ass vun engem Uschlag.

Dëse soll déi lénksextreem "Vulkangruppe Tesla abschalten" duerchgefouert hunn, déi d'Attack fir sech an engem Communiqué revendiquéiert huet. D'Authentizitéit vum Schreiwes gëtt den Ament nach gepréift, esou e Spriecher vun der Police.

De Grupp behaapt an dësem, d'Fabrick sabotéiert ze hunn. Dem "Technofaschist" Elon Musk seng Entreprise Tesla géif seng Employéeën an natierlech Ressourcen exploitéieren an och d'Grondwaasser verschmotzen, esou d'Reproche. Dofir wier et néideg d'Fabrick ze zerstéieren, fuerdert d'Vulkangruppe.

D'Täter sollen der Police no géint 5.30 Auer e Stroummast a Brand gestach hunn, wouduerch et net nëmmen an der Tesla-Fabrick am Krees Oder-Spree, ma och an enger Rei Uertschafte ronderëm zu Stroumausfäll koum. D'Fabrick gouf evakuéiert, d'Produktioun gestoppt an d'Mataarbechter heemgeschéckt. D'Stroumversuergung an den Uertschafte soll an der Tëschenzäit nees hiergestallt gi sinn.

D'Police ermëttelt elo wéinst dem Verdacht op Brandstëftung. De Grupp gëtt verdächtegt, schonn 2021 e Branduschlag op déi deemoleg Baustell vun der Fabrick verüübt ze hunn.