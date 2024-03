Beim Super Tuesday an den USA hu sech den Donald Trump bei de Republikaner an den Joe Biden bei den Demokrate kloer géint hir Konkurrenten duerchgesat.

An den USA war en Dënschdeg de Super Tuesday. Hei goufen a 15 vun de 50 Bundesstaate Virwalen organiséiert, fir ze decidéieren, wie jeeweils als Kandidat fir déi zwou grouss Parteie bei de Presidentiellen untriede soll. Bei dëse Virwale sinn de Republikaner Donald Trump an den Demokrat Joe Biden trotz stänneger Kritik als kloer Gewënner ervirgaangen.

Iwwerdeems d'Walbüroen am Alaska nach op hunn, leie fir de Gros awer schonn d'Prognosen nom Super Tuesday vir. Den Donald Trump huet d'Nikki Haley an 12 US-Bundesstaaten dominéiert. Seng parteiintern Konkurrentin konnt sech nëmme knapp am Vermont duerchsetzen. Et gëtt spekuléiert, dass d'Hailey elo dierft opginn an den Trump domat dann offizielle republikanesche Kandidat gëtt fir d'Presidentiellen de 5. November.

Den Trump huet sech zefridde gewisen a vun engem "fantasteschen Owend" geschwat. "Dat ass grouss", sot de fréieren US-President viru Supporter bei senger Residenz Mar-a-Lago am Bundesstaat Florida. Wéi gewinnt huet den Donald Trump sech selwer gelueft a seng Aarbecht, déi hien deemools am Wäissen Haus gemaach huet, nach eng Kéier betount. Iwwerdeem huet hie seng Partei zur Eenegkeet opgeruff. "Mir hunn eng groussaarteg republikanesch Partei mat enormen Talenter. A mir wëllen Eenheet, a mir wäerten Eenheet hunn, an et wäert immens séier goen."

D'Nikki Haley huet sech bis ewell nach net zu de Resultater an der Fro geäussert, ob si weiderhin un hirer Kandidatur festhält. Vun der Spriecherin vun der Walkampfekipp vun der Nikki Haley, der Olivia Perez-Cubas, heescht et, datt ee sech "geéiert" géing fillen, "d'Ënnerstëtzung vu Millioune vun Amerikaner am ganze Land kritt ze hunn, och am Vermont". Obschonn den Trump masseg Stëmme kritt, géing et ëmmer nach vill republikanesch Wieler ginn, déi hiert "déift Besuergnes iwwer den Donald Trump" weisen. Et wier keng "Eenegkeet", déi d'Partei fir hiren Erfolleg géing brauchen.

Bei den Demokrate gëllt eng Kandidatur vum aktuelle President Joe Biden als fix, well hie keng seriö Konkurrenz huet an deemno och all d'Virwale gewonnen huet. Nëmmen op der Insel Amerikanesch-Samoa hat de gréisstendeels onbekannten Demokrat Jason Palmer d'Virwal fir sech decidéiert. Hien huet sech mat 40 zu 51 Stëmmen duerchgesat. Am klengen US-Aussegebitt goufen allerdéngs nëmme sechs Delegéiertestëmme fir den Nominéierungsparteidag vun den Demokrate verginn.