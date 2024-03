D'Mënschen am Sudan si vergiess ginn, wéi den WFP lo matgedeelt huet.

De Konflikt tëscht der Arméi an dem Paramilitär am Sudan huet déi weltwäit gréisste Verdreiwungskris ausgeléist a riskéiert elo an eng aner Kris iwwerzegoen. De Welternärungsprogramm WFP mécht drop opmierksam, dass ee virun der weltwäit gréisster Hongerkris steet.

"Virun 20 Joer war Darfur déi gréissten Hongerkris op der Welt an d'Weltgemeinschaft ass zesummekomm, fir ze handelen. Ma haut sinn d'Mënschen am Sudan vergiess ginn", warnt d'WFP-Exekutivsirectrice Cindy McCain.

Iwwer 25 Millioune Mënschen héngeren am Sudan, ma och an den Nopeschstaaten Südsudan an Tschad.Déi Staaten, an déi si si geflücht sinn. Den Ament brauche gutt 90% vun de Mënschen, déi dréngend Liewensmëttelhëllef brauchen, a Gebidder, an déi Hëllefsorganisatioune guer net bäikommen.