Haut ass Äschermëttwoch – den Dag op deem symbolesch d’Fuesent begruewe gëtt, respektiv zu Réimech éischter verbrannt.

Do gëtt nämlech nees den traditionelle Stréimännchen no engem Danz-Cortège ugefaangen, an da vun der Muselbréck erof an d’Waasser geheit.

Dat ganzt fänkt um 19.30 Auer un.