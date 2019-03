Dee Sechstgewielte bei de leschte Gemengewalen iwwerhëlt an Zukunft de Poste vum Buergermeeschter. Sou de Vott um Mëttwoch den Owend.

Zu Géisdref, der Wëlzer Nopeschgemeng, ass en neie Buergermeeschter um Rudder. De Jean-Paul Mathay, Sechstgewielte bei de leschte Gemengewalen, iwwerhëlt an Zukunft de Poste vum Buergermeeschter. Éischte Schäffe gëtt de Claude Gilson an den zweeten de Marc Keilen.

Schonn am Dezember hat e Grupp aus 4 Gemengeconseilleren, dorënner de fréiere Buergermeeschter Norbert Maes an den deemools zweete Schäffe Claude Gilson, e Mësstrauennsvott géint de Schäfferot an d'Buergermeeschtesch Christa Schmitz gestallt. Dee krut am Dezember déi néideg Majoritéit.

E Mëttwoch den Owend hat sech och d'Christa Schmitz opgesat, fir fir hire Posten ze kandidéieren an dësen also ze verdeedegen, ma si hat net méi genuch Leit, déi hir de Réck gestäipt hunn. Et stoung 5 zu 4 fir déi nei Gemengeconstellatioun.

Den éischte Schäffe vu bis elo, de Marc Siebenaller, konnt säi Posten deemno och net halen.

Artikel: Gemeng Géisdref - Biergerprotest als Support fir d'Buergermeeschtesch