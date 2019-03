D'Video-Iwwerwaachung am Garer Quartier an der Stad an um Vëloswee ënnert dem Pont Adolphe gëtt ausgebaut.

De Minister fir bannenzeg Sécherheet François Bausch huet dat an engem Schreiwes matgedeelt, hien huet déi néideg Autorisatioun ënnerschriwwen. D'Zil ass et de Garer Quartier méi sécher ze maachen, d'Kameraiwwerwaachung gëtt esou ausgebaut op e Secteur wou och Schoule sinn an eng Spillplaz. D'Kameraen ginn an den nächste Wochen installéiert. D'Police wäert dann dat nächst Joer analyséieren, ob duerch d'Kameraen d'Situatioun sech verännert huet. De Minister Bausch huet och d'Inspection générale vun der Police mat enger Etüd iwwer d'Effikassitéit vun der Videoiwwerwaachung chargéiert; déi Resultater sollen Ugangs d'nächst Joer virgestallt ginn.

Communiqué par: ministère de la Sécurité intérieure Dans un souci de renforcer la sécurité des citoyens, François Bausch, ministre de la Sécurité intérieure, vient de signer une autorisation d'extension du système de vidéoprotection dans le quartier «Gare» (zone C) ainsi que sur la passerelle pour cyclistes sous le Pont Adolphe (zone F).

Le but de l'élargissement de la zone «Gare» est de sécuriser ce secteur comprenant des écoles et une aire de jeux pour enfants, notamment au vu de la délinquance liée à la toxicomanie présente dans le quartier.

L'installation des caméras aura lieu au cours des prochaines semaines.

La police analysera sur la période d'un an si l'installation de ces caméras aura provoqué un déplacement de la délinquance vers d'autres secteurs.

Le ministre de la Sécurité intérieure a chargé l'Inspection générale de la police d'une étude sur l'efficacité de la vidéoprotection dont les résultats seront présentés début 2020.

François Bausch estime par ailleurs qu'il est opportun de réfléchir à la mise en place d'un cadre légal spécifique pour l'installation future de caméras de surveillance.