D'Lydie Polfer huet annoncéiert, datt d'Iwwerwaachungskameraen, iwwert déi jo scho laang diskutéiert gouf, elo installéiert ginn.

De Minister Bausch hätt säin Accord ginn, dat nodeems et zejoert eng grouss Reunioun mat den Awunner vun der Gare gouf. Der Buergermeeschtesch no géinge sensibel Plaze ronderëm Schoulen a Spillplazen domat wesentlech amelioréiert ginn. Nieft dem Garer Quartier, dem Glacis a beim neie Stadion sollen och op der Passerelle fir Foussgänger a Vëlosfuerer Kameraen installéiert ginn.

AUDIO: D'Lydie Polfer

Perturbatiounen am Stroosseverkéier

Wéinst "fouilles archéologiques" wäert den Accès zu der Rue Notre Dame wärend 2 Méint just nach iwwert de Boulevard Roosevelt méiglech sinn. Déi Deviatioun gëllt vum 6. Abrëll un.

A vum 6. Abrëll u ginn et och Changementer op der Kräizung Emile Reuter - Joseph II. Do wäert wéinst engem Chantier just 1 Spur an der Joseph II op sinn. Dee Chantier dauert 2 Wochen.

Vel'Oh

Donieft war et de Mëttwoch de Moien d'Annonce, datt déi elektresch Vëloen erem funktionéieren. Wat och heescht, datt se vum 1. Abrëll un och net méi gratis sinn. De Succès vun de neien Elektrovëloen weist sech an de Chifferen: 2018 goufen et mam ale System ronn 8.000 Abonnementer, 2019 sinn et der ronn 9.400.