D'Annulatioun gëllt awer net fir de ganze PAP, mä just nach fir eng Parzell dovunner. Den Dossier muss elo zeréck an de Gemengerot.

Et ass en Uerteel, dat der Stater Gemeng alt e puer Suergen hëlt. Am Zesummenhank mam PAP „Rue de Prague - Rue Mathias Hardt“ am Garer Quartier huet d'Cour administrative nämlech en Uerteel vum Tribunal administratif aus dem Oktober deelweis reforméiert.

Déi zweet Riichter hunn d'Appeller vun der Stater Gemeng a vun zwou Societéiten als zum Deel fondéiert ugesinn an ënner anerem d'Decisioun, dee Plan d'aménagement particulier unzehuelen, annuléiert. D'Annulatioun gëllt awer net méi fir dee ganze PAP, mä just nach fir ee Lous, also enger Parzell, dovun. Den Dossier muss zréck an de Gemengerot, an d'Stater Gemeng an de Staat mussen d'Frae fifty/fifty iwwerhuelen.

AUDIO: Geriicht PAP Stad / Reportage Eric Ewald

Nom Annuléiere vum ganze PAP duerch den Tribunal administrativ am Oktober haten d'Stater Gemeng, eng Sàrl an eng SA am November dogéint Appell gemaach.

Déi zweet Riichter halen an hirem Uerteel fest, aus zwee Artikele vum PAG vun der Stad géif ervirgoen, dass eng harmonesch an ästhetesch valabel Integratioun vun all Gebai an de ganze Quartier, respektiv e Site, deen ze schützen ass, muss garantéiert sinn. Fir d'Cour administrative huet all Stad en Interêt drun, dass hiert Urbanistikreglement ugewannt gëtt, fir Bauten z'erméiglechen, déi e gewëssenen architektoneschen Intressi hunn, amplaz nei Gebaier ze kréien, déi keen oder just e bescheidenen architektoneschen Intressi hunn.

Dat Zil vun enger harmonescher Integratioun wär och am Kader vun engem PAP ze beuechten, souguer e roude Fuedem an de Reglementer iwwert d'sougenannte Zones protégées a bei all Bau anzehalen. Den Immeubel vun der Fra, déi an 1. Instanz Recht kritt hat, an déi vum ëmstriddene PAP léichen op engem sensibele Punkt vun der Stad, dee vu villen touristesche Punkte vun der Stad aus ze gesi wär. D'hënnescht Fassad vun Immeubele géif e Problem duerstellen an d'Nopeschgebai vun der Fra souguer e sougenannten „Auswuchs“. Déi zweet Riichter schwätzen an deem Kontext vun enger, Zitat, „anomalie de valeur architecturale médiocre“.

D'Cour, sou wéi den Tribunal virdrun, hält dofir fest, dass de Gemengerot seng Marge d’appréciation iwwerschratt huet, well dee geplangten „Auswuchs“ net de Kritäre vun enger harmonescher an ästhetesch valabeler Integratioun entsprieche géif. Dëst géif d'Annulatioun vum PAP no sech zéien, déi awer op dat ze limitéiere wär, wat strikt néideg ass. An dowéinst sollt se op ee Lous beschränkt ginn.