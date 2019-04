An der Gemeng Déifferdeng war e Samschdeg de Moien déi grouss Botzaktioun nom Wanter. Iwwer 200 Leit hunn deelgeholl.

Lass goung et um 9 Auer um Thillebierg. 2 Stonne laang gouf all Knascht vum Buedem opgeraf. Virun allem am Bësch gouf vill Dreck fonnt.



Zil ass et d‘Leit ze sensibiliséieren. Um Schluss gouf et als Belounung e gudden Ierzebulli.

Och d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg koum op d'Plaz an huet eng nei Aktioun géint Offall presentéiert. An där Campagne "Offall kann déidlech sinn - Gehei näischt an d‘Natur" gëtt besonnesch op de Problem higewisen, wat d'Konsequenze sinn, wann een säi Knascht op d'Strooss gehäit.