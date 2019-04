An der Gemeng Betzder kënnegt sech wahrscheinlech eng nei Koalitioun un. Dat huet den LSAP-Buergermeeschter Jean-François Wirtz op eis Nofro confirméiert.

Nach virun der Ouschtervakanz, hätt et een informellt Treffe mat der DP ginn, fir ze kucken, op si bereet wären an eng Koalitioun mat der CSV an der LSAP eranzeklammen. Mëtt nächst Woch géinge sech déi concernéiert Parteien nach eemol gesinn, fir méi konkret iwwer dës Méiglechkeet ze diskutéieren. RTL-Informatiounen no sinn awer och aner Konstellatioune wéi dës am Gespréich.

Bis elo hat an der Proporzgemeng eng LSAP-CSV Koalitioun regéiert. Nodeems dunn awer Enn Mäerz de Christopher Lilyblad aus der CSV demissionéiert hat, ma trotzdeem Conseiller an der Betzder Gemenge bliwwen ass, hunn d'LSAP an d'CSV zanterhier zesumme just nach 5 vun den 11 Memberen am Gemengerot.

De Christopher Lilyblad hat demissionéiert, well d'CSV hien net mat op d'Europalëscht geholl hat. Géigeniwwer RTL gesäit de Christopher Lilyblad dat anescht: Hien hätt demissionéiert well hie gesot kritt hätt hie géif net "d'Mëtt vun der Gesellschaft op der CSV-Europalëscht duerstellen". Dëst hätt hie vum Parteipresident Frank Engel um Virowend vum CSV-Europa-Kongress gesot krut. Den 30-Joer ale Politiker ass awer elo Kandidat op der Lëscht vum Pan-europäesche Mouvement VOLT a stellt sech de 26. Mee de Wieler.