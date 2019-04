Et gouf e groussen Intressi den Donneschdeg de Moie fir déi éischt Assisë vum Handel zu Diddeleng.

Dowéinst waren ënnert anerem Geschäftsleit, net nëmme vun Diddeleng, an awer och Politiker aus anere Gemengen an de Centre culturel "opderschmelz" komm.

AUDIO: Diddelenger Commerce/Reportage Eric Ewald

Offiziell hate sech eng 130 Leit heifir ugemellt, ma domat war et net gedoen, well, wéi den Dan Biancalana a senger Wëllkommesried sot, den Donneschdeg de Moien nach 40 Leit méi koumen. Et kéint ee vun engem Succès schwätzen, esou den Dan Biancalana.

Fir den Diddelenger Buergermeeschter louch de Fokus vun dësen Assisen op der Attraktivitéit vum Eenzelhandel a vum Stadkär. Et wär esouwuel ee politeschen wéi och ee kommerziellen Enjeu, dat eent géing net ouni dat anert goen.

Woubäi een eng Diversitéit vum Handel ustriewe géif, sou den Deputé-Maire vun Diddeleng, deen dem Direkter vun der Handelsconfederatioun a senger Ried virop Merci sot, fir den Challenge vum Commerce erkannt ze hunn. Firwat ass dat sou wichteg, huet den Nicolas Henckes gefrot - an och d'Äntwert ginn. Hien huet betount, well et héich Zäit géing ginn a well nach Zäit wier. Héich Zäit, well et de Geschäft net géing gutt goen an deen Trend wier schonns méi laang am Gaang. Nach Zäit wier et, well et elo net méi vill gëtt, wat et un Hëllefe fir Betriber net gëtt. Weider huet hien ënnerstrach, dass alles prett wier an hien huet en Appell gemaach, dass de Ball elo bei de Betriber wier.

D'CLC sot, hiren Direkter hätt déi kloer Strategie, fir deenen ze hëllefen, déi bereet sinn, sech ze änneren. Genee sou däitlech Wierder huet den Nicolas Henckes a Saachen Ouvertureszäite vun de Geschäfter fonnt: déi sollten nämlech komplett liberaliséiert ginn.

An enger Table-Ronde, déi d'Assisen ofgeschloss huet, ass de President vum Diddelenger Geschäftsverband ënnert anerem op d'Evolutioun vum lokalen Handel agaangen. Dem Alain Clement no goung et deenen engen an de leschte 5 Joer gutt, deenen aneren dogéint schlecht.

Dofir missten déi Staark solidaresch si mat deenen Aneren. Senger Meenung no misst een och, fir attraktiv ze sinn, beim Client sinn.

D'Geschäftsleit selwer wäre gefuerdert, fir nei Clienten unzezéien. Géif dat geschéien, wär engem gehollef, sou de President vum Diddelenger Geschäftsverband.