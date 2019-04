D'Biergerinitiativ Gemeng Wäisswampich well e Referendum géint de geplangten Hotel-Komplex beim Séi organiséieren.

Dat liest een op der Facebook-Säit vun der Initiativ. De Gewerkschaftler Hubert Hollerich schreift hei, d'Initiativ wéilt elo 250 Ënnerschrëften sammelen, déi néideg sinn, fir e Referendum z'organiséieren.

No enger Informatiounsversammlung e Freideg den Owend, wier een zouversiichtlech, datt een dës zesumme kritt. Der Biergerinitiativ an dem Lëtzebuerger Wort no wieren eng 200 Leit hei versammelt gewiescht.

D'Initiativ fuerdert e méi nohaltege Projet. E Referendum wier net contraignant.

Video-Reportage aus dem November 2018