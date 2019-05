No laanger Diskussioun steet den Datum vun der Ouverture vun der Escher Fixerstuff definitiv fest.

D'Fixerstuff zu Esch-Lalleng wäert am Juli dëst Joer hir Diere partiell opmaachen. Dat huet de Gesondheetsminister Etienne Schneider op eng Parlamentaresch Fro vu sengem Partei-Kolleg a Virgänger, dem Mars Di Bartolomeo, confirméiert.

Zanter iwwer 12 Joer gëtt elo schonn iwwert eng méiglech Fixerstuff zu Esch debattéiert.

Wéi et vum Santé-Minister Schneider heescht, sollt d'Escher Struktur fir Drogen ze consomméieren scho virun engem Joer opgoen, mee de Chantier hat zweemol missten an d'Verlängerung gezu ginn.

Eemol war et wéinst enger Baufirma de Fall, déi geriichtlech géint d'Soumissioun am Kader vun der Prozedur vun de Marchés Publics virgaange war, dëst géint de Bauhär, d'Gemeng Escher.

"Contact Esch" mécht also an zwee Méint d'Dieren op der Nummer 130 an der Lëtzebuergerstrooss zu Esch op. Well d'Ekipp vun Educateuren an Infirmiere nach muss rekrutéiert ginn, wäert d'Fixerstuff u sech, also de Raum wou iwwerwaacht Droge geholl ka ginn, am September opmaachen.

D'Escher Fixerstuff ass zu Lalleng tëscht engem Supermarché an der Kulturfabrik amenagéiert.

Geréiert gëtt d'Infrastruktur, als Pendant zum Stater "Abrigado", vun der Fondatioun "Jugend- an Drogenhëllef".

Den Abrigado besichen an der Moyenne bis zu 250 Droge-Konsumenten den Dag, déi sech do hir Sprëtz setzen. Am Joer ginn an der Struktur eng ronn 24.000 Sprëtzen echangéiert.

Eng weider Optioun, fir eng drëtt dezentral Fixerstuff fir Droge-Kranker am Grand-Duché ze schafen, ass zu Ettelbréck virgesinn.

An Europa ginn et fir den Ament ronn 90 Strukturen, wou surveilléiert kënnen Droge consomméiert ginn.