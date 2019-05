Di 119. Editioun vun Ons Stad wierkt méi frësch, méi modern wéi déi lescht Editioun.

De Magazin „Ons Stad" feiert seng 40 Joer. Fir den Gebuertsdag krut d'Stater Zäitschrëft en neien Layout spendéiert. Am Mee 2018 haat d'Gemeng duerfir en Concours lancéiert, fir den Magazin optesch ze iwwerschaffen.

© Ryck Thill RTL

Di 119. Editioun vun Ons Stad wierkt méi frësch, méi modern wéi déi läscht Editioun. Den Design gouf komplett iwwerschafft, fir méi den Goût vun der Zäit ze treffen. D'Schrëft huet geännert an och d'Buchstawen sinn méi grouss, an iwwerhaapt wëll een datt den Magazin sech besser liesen léisst.

AUDIO: 40 Joer "Ons Stad" - Reportage Ryck Thill

Den Henri Beck, deemolgen Generalsekretär vun der stater Gemeng haat d'Iddi fir d'Zäitschrëfft. D'Artikelen sollten ronderem alles daat dréihnen waat d'Stad ausmecht. Hier Geschicht, hier Awunner an hier Evenementer. Den Herni Beck war och der Meenung et sollt een d'Politik komplett aus dem Spill loossen, erënnert sech di deemoleg Buergermeechtesch Collette Flesch.

© Ryck Thill RTL

D'Oplag vun ons Stad, läit haut bei 54 Dausend Exemplairen. Déi ginn gratis un all d'stater Stéi verdeelt.

D'Thema vun der aktueller Gebuertsdags-Editioun ass den Quartier Fetschenhaff-Cents. D'Exemplären ginn elo Ufanks Mee ausgedeelt.

De Communiqué vun der Stad Lëtzebuerg

40e anniversaire

Le magazine « ons stad » fait peau neuve

Le mardi 7 mai 2019, Madame Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg, a présenté le nouveau magazine « ons stad » qui fait peau neuve à l’occasion de son 40e anniversaire, fêté en présence de Madame Colette Flesch, bourgmestre honoraire, et de Madame Simone Beck, coordinateur du projet, au Cercle Cité.

La refonte éditoriale et graphique de cette publication éditée depuis 1979, a été réalisée dans le respect de l’authenticité et du caractère unique et historique du magazine : la Ville a réussi le pari d’assurer un niveau de qualité correspondant à la renommée du magazine et en même temps une meilleure cohérence par rapport aux autres publications de la Ville.

Ainsi, « ons stad » continue à proposer un contenu à forte valeur ajoutée, et plus particulièrement des articles de fond sur l’histoire et le développement sociétal de la capitale. Le numéro d’anniversaire du magazine (n°119) est dédié à l’urbanisation de la capitale et regroupe des textes de différents auteurs sur le quartier Fetschenhaff-Cents : histoire, développement du quartier, événements marquants, grands projets en cours... Par ailleurs, la publication comporte des rubriques régulières sur la signification des noms de rues et sur les collections de la Ville ainsi qu’une rubrique feuilleton. Au niveau graphique, le design de la publication a été adapté au goût du jour, avec une mise en page et un agencement retravaillés d’après le projet de l’agence de communication et marketing lola, lauréate du concours d’agences lancé en mai 2018. De plus, la lisibilité des articles a été améliorée par l’utilisation d’une nouvelle typographie et l’agrandissement de la taille des caractères. Enfin, de nombreuses photos historiques et actuelles complètent les articles et constituent une véritable plus-value pour le magazine.

Publié deux fois par an et tiré à 54.000 exemplaires, le magazine « ons stad » est distribué gratuitement à tous les ménages de la Ville de Luxembourg. La distribution du nouveau numéro 119 est prévue pour début mai 2019.

La Ville de Luxembourg souhaite à toutes et à tous une bonne lecture.