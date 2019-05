Vun dësem 20. Mee un, hunn déi verschidde Policebüroen uechter d'Land nei Telefonsnummeren.

Dëst geschitt am Kader vun der simplification administrative an der allgemenger Moderniséierung, heescht et am Communiqué vun der Police. Déi al Nummere bleiwe wärend enger Iwwergangsphas nach bestoen, ginn dann awer automatesch weidergeleet.

D'Police betount awer, dass déi wichtegst Nummer, nämlech den 113 weiderhin déi selwecht bleift. Dëst ass d'Nummer fir all d'Urgencen, déi een ze mellen huet. Hei ass d'Police 24h/24, 7 Deeg op 7 accessibel.

Déi komplett Lëscht mat den neien Nummere fannt dir hei.