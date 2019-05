D'Biergerinitiativ Areler Strooss fuerdert méi Bedeelegung vun de Bierger bei grousse Bauprojete wéi deem ronderëm de Stade Josy Barthel.

D'lescht Woch huet d'Stad Lëtzebuerg jo e Concours lancéiert fir de Wunnquartier, deen op där Plaz entsoe soll, mee d'Biergerinitiativ vermësst eng Partie Kritären an d'Stëmm vun de Leit an deem Prozess. D'Biergerinitiativ vermësst Basis-Kritären am Cahier des charges fir den neie Wunnprojet, bedauert de Guy Foetz: "Mir wëllen, datt elo schonn iwwer déi Kritäre soll diskutéiert ginn. Mir kënnen natierlech elo näischt méi un deem änneren, wat d'Gemeng gemaach huet, mee parallel dozou soll eng Diskussioun stattfannen iwwert wat mer eigentlech an deem Quartier wëllen."

D'Initiativ fuerdert kloer Transparenz, ënnersträicht den David Kieffer: "Et ass eis wichteg, datt an all de Schrëtt vun der Planung vun deem Terrain d'Bierger opgekläert ginn, wat geplangt ass a wéi dat geplangt ass."

Mee och d'Bedeelegung wier extrem wichteg. Sou wéi de Concours vum Wunnprojet Stadion ausgeschriwwe gouf, hätt de Bierger just e consultative Rôle, seet den Tom Leufen: "Wir wollen versuchen, dass wir weiter kommen, dass wir ins einbeziehen gehen oder sogar ins kooperieren. Am Ende haben wir das Ziel, dass an sich in der Stad Luxemburg für jedes neue Bauprojekt eine Regel gibt, nahe Charta, was ist gute Bürgerbeteiligung. Und dass wir eine Art Standart entwickeln für die Stadt oder mit der Stadt zusammen, dass Bürgerbeteiligung auf Dauer ein Standard wird und kein Projekt mehr ohne diese intensive Beteiligung erfolgt."

D'Initiativ wëll sech iwwert d'Areler Strooss eraus asetzen, wann nei Wunnprojete geplangt ginn. Hei géif et dem Winfried Heidrich no ëm eng generell gesellschaftlech Fro goen: "Wie wollen wir hier leben, wie wollen wir hier wohnen? Uns scheint das Projekt an der Areler Strooss ein excellentes Beispiel oder eine Möglichkeit zu sein, umzudenken. Was heisst für uns bauen und wohnen in allen Fragen die es betrifft?"

An do kéint een der Biergerinitiativ just d'Kompetenze vun de Bierger fréizäiteg mat abannen.