Amplaz vun den 3 Haiser déi nach niefteneen an der Rue Jean Aveugle stinn, sollen 45 Appartementer kommen.

Et feelt u politeschem Wëllen am Kontext vum Denkmalschutz, dat bekloen d'Lampertsbierger Geschichtsfrënn, déi d'Press e Mëttwoch de Mëtteg an d'rue Jean Aveugle invitéiert hunn. An där Strooss solle 7 Haiser verschwannen, op 3 hänkt schonn d'Ofrappgeneemegung an et ass just nach eng Fro vun der Zäit bis d'Baggeren do stoe wäerten. D'Organisatiounen, déi sech fir den Denkmalschutz asetzt, huet d'Gefill, ëmmer nëmme Pompjee ze spillen.

AUDIO: Lampertsbierg Rue Jean l'Aveugle - Rep. Claudia Kollwelter

Eréischt wann en Avis an den Haiser hänkt, fir ofgerappt ze ginn, kéinten d'Lampertsbierger Geschichtsfrënn reagéieren. Woubäi een och soe muss, datt déi Avis'en zum Deel net wierklech ganz visibel sinn an een en passant se net mol géing an uecht huelen well se an der Fënster um 1. Stack hänken.

De Problem wier dem Anicet Schmit vun der Organisatioun no, datt dann op eemol eng Prozedur um lafe wier: "An déi lafen och vill ze vill spéit un. Mir haten de Bréif am Dezember gemaach fir déi 7 Haiser hei. Mir kruten en Accusé de reception. Déi eng 3 do ënnen, do ass d'Prozedur am Laf an elo ass awer do een elo schonn d'Fënsteren eraus geholl huet en huet scho seng eisen Dier eraus geholl, d'ass e Projet um athome.lu. Wat fir eis ganz étrange ass, wou mer fannen datt dat net ka sinn, wëll dat ass géint d'Prozedur."



Si hunn dann och eng Virstellung wéi dëst idealerweis oflafe soll: "Wann een eng Demande mëscht, meeschtens ass dat ënnert enger Drénglechkeet, dann ass schonn eng Ofrappgeneemegung do, da muss "Sites & Monuments" direkt emol higoen an direkt dat an d'COSIMO eranhuelen an net waarden, bis iergendwann eng Kéier Zäit ass fir dat eran ze huelen. Dann muss een eben aner Saache leie loossen. Dat sinn nu mol Drénglechkeetssaachen."



Vu Säite vun der Politik erwaart een sech ënnert anerem datt endlech en neit Denkmalschutzgesetz kënnt: "An dat mer eis eng Kéier un en Dësch sëtzen an eng Kéier doriwwer diskutéieren. An datt d'Politik gewollt ass ze soe voilà do sinn Ensembelen déi hu mer am PAG condamnéiert fir ofgerappt ze ginn, mee do sinn awer Haiser do kënne mer awer eppes domat maachen, do muss de PAG nogebessert ginn. Dat ass dat wat mer vun der Politik verlaangen."



Amplaz vun den 3 Haiser déi nach niefteneen an der Rue Jean Aveugle stinn, sollen iwwregens 45 Appartementer kommen.

Demande classement rue Jean l'Aveugle

Concerne : Demande de classement de plusieurs maisons sises rue Jean l’Aveugle (Limpertsberg) dont certaines sont menacées de démolition

Madame la Ministre,

Par la présente et conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, le soussigné prend la respectueuse liberté de vous demander de bien vouloir faire classer comme monument national plusieurs maisons sises rue Jean l’Aveugle (Limpertsberg) dont certaines sont menacées de démolition à brève échéance, voire imminente.

Il s’agit en l’occurrence des maisons suivantes :

- La maison sise au numéro 41, rue Jean l’Aveugle avec sa façade caractéristique de la Belle Époque. Il s’agit d’un des derniers témoins de cette période dans la partie méridionale du Limpertsberg particulièrement touchée par la vague de démolition au cours des dernières décennies.

- L’ensemble harmonieux formé par les maisons aux façades caractéristique sises aux numéros 35, 37 et 39, rue Jean l’Aveugle.

- L’ensemble formé par les maisons aux façades caractéristique sises aux numéros 13 (demeure et atelier du portraitiste, animalier et sculpteur luxembourgeois Pierre Berchem), 15 et 17, rue Jean l’Aveugle.

- La maison sise au numéro 6, rue Jean l’Aveugle ayant abritée pendant de nombreuses années l’entreprise familiale « Imprimerie Moulin ».

En espérant que cette requête trouvera un accueil favorable, le soussigné vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes sentiments respectueux.