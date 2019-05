Wei kann een d'Diddelenger Geschäftswelt fir Clienten nees méi attraktiv gestalten?

Enner anerem där Fro sinn déi Responsabel scho méi laang op der Spur. Mam Ëmbau vun der Geschäftsstrooss an e "Shared Space" erhofft ee sech eng konkret Verbesserung. Engersäits fir nei Butteker an d’Forge du Sud unzezéien, anerersäits och méi Clienten an d’Geschäfter ze kréien.

AUDIO: Diddelenger Geschäftsstrooss/Reportage Christophe Hochard

Dat ass d'Zil vun de Gemengeresponsabel awer och den heemesche Geschäftsleit. Dofir gëtt d'Niddeschgaass, wéi d’Geschäftsstrooss am Volleksmond genannt gëtt, bis 2022 als Shared Space ëmgebaut. Den Diddelenger Buergermeeschter Dan Biancalana erkläert, dass et ënnert anerem drëms geet, d'Mobilitéit, virun allem d'mobilité douce nach méi an de Virdergrond ze bréngen.

Fir d’Attraktivitéit an d'Zesummenaarbecht tëscht Gemeng an Diddelenger Geschäftswelt ze stäerken, gouf mam Claude Leners e City-Manager agestallt. Seng Missioun: e Konzept ausschaffen an ëmsetzen. Virun allem soll dësen och op den Terrain goen a mat de Leit ze kucken, wat d'Problemer sinn an da mat der Gemeng zesummen ze kucken, wat een ännere kann.

Am Mee 2017 gouf den éischten Deel vum neie Shared Space offiziell ageweit. Wärend dësen Ëmbauaarbechte goufe Feeler gemaach. Déi wollt ee fir dës aktuell Phas net nach eng Kéier maachen.

Par Rapport zur 1.Phas ass de President vum Diddelenger Geschäftsverband, Alain Clément, elo och vill méi zefridde mam Verlaf vun den Aarbechten. An der éischter Phas wier alles lues gewiescht an oniwwersiichtlech.

De Projet Shared Space, deen d'Diddelenger Geschäftsstrooss nees méi attraktiv maache soll, kascht um Enn 6 Milliounen Euro.