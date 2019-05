An der Gemeng Leideleng stëmmen d'Leit e Sonndeg net nëmmen fir d'Europaparlament of, mä et gëtt och ee consultative Referendum ofgehalen.

D'Bierger sollen driwwer ofstëmmen, ob d'Gemeng an de Walbezierk Zentrum soll wiesselen. Aktuell fält d'Gemeng Leideleng nach ënnert de Walbezierk Süden. Wann de Vott positiv ausgeet, wier Leideleng no Koplescht eng weider Gemeng, déi sech fir e Wiessel vum Walbezierk ausschwätzt. D'Initiativ fir de Walbezierk ze wiesselen, war vun der Oppositioun am Gemengerot ausgaangen, déi sech op der Lëscht "Zesumme fir Leideleng" regroupéiert haten. Egal wéi de Vott e Sonndeg ausgeet, bënnt et Gemeng a Regierung u keng Decisioun. Links RTL NEWS: Petitioun krut genuch Ënnerschrëften, Referendum kann ofgehale ginn