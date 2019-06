Wéi den Här Wagener op eis Nofro hin sot, géif hien aus gesondheetlechen a perséinleche Grënn zerécktrieden.

Dëst huet hien dann och Enn d'lescht Woch matgedeelt, nodeems an enger Sëtzung vum Conseil e Méindeg virun enger Woch nach net dovunner Rieds goung. An der nächster Gemengerotssëtzung gëtt dës Demissioun aktéiert, déi da vun der Inneministesch muss acceptéiert ginn.

Der Arithmetik vum Walresultat no, dierft d'Josiane Bellot als Drëttgewielten op e Schäffeposten noréckelen, sou datt am neie Schäfferot, nieft dem Buergermeeschter Arnold Rippinger, nach d'Madamm Bellot an den aktuellen zweete Schäffen Marc Thill dra wieren.

Och mat 8 Conseillere kann de Gemengerot zu Lenneng seng Aarbechte weiderféieren, ouni datt mussen Neiwahlen ugesat ginn.