Well där Raupen elo och am Bambësch opgedaucht sinn, huet d'Stad decidéiert, d'Spillplaz als Virsiichtsmoossnam zouzemaachen.

D'Stad Lëtzebuerg späert eng Spillplaz am Bambësch an der Rue de Bridel wéinst der Präsenz vum "Eichenprozessionsspinner".

Allgemeng kréien d'Leit geroden, fir virsiichteg ze si wéinst de bekannte Riske fir d'Gesondheet.

D'Gemeng huet och Warnpanneauen opgeriicht an déi néideg Mesurë ginn ënnerholl, fir der Eechepressessiounsraup Meeschter ze ginn.

An engem éischte Communiqué vun der Stad war vun der Spillplaz op der Kockelscheier rieds, ma déi Info war falsch. D'Stad huet duerno eng Verbesserung verschéckt, datt d'Spillplaz am Bambësch betraff ass an net déi vun der Kockelscheier.

Offiziell Matdeelung

Présence de populations de la processionnaire du chêne au « Bambësch »

Fermeture de l'aire de jeux

La Ville de Luxembourg tient à informer le public que la présence de processionnaires du chêne (« Eichenprozessionsspinner ») a été constatée récemment aux alentours de l'aire de jeux située rue de Bridel au « Bambësch ». Afin de protéger au mieux les visiteurs des chenilles et de leurs poils urticants, l'aire de jeu est fermée jusqu'à nouvel ordre.

Comme les populations de la processionnaire du chêne peuvent apparaître à d'autres endroits non-identifiés jusqu'à présent, la Ville conseille aux promeneurs et visiteurs des aires de jeux d'être vigilants pour éviter d'éventuels risques de santé.

Si les processionnaires du chêne peuvent endommager les arbres en rongeant complètement le feuillage, les risques de santé et d'hygiène pour l'homme ne peuvent être négligés. En effet, les chenilles ont de nombreux poils creux à l'intérieur avec des barbillons qui sont dispersés sur de longues distances par les flux d'airs, surtout par temps chaud et sec, et qui peuvent pénétrer la peau des hommes ou d'animaux, provoquant des inflammations et/ou des démangeaisons cutanées.

Pour des raisons de précaution, la Ville de Luxembourg a mis en place des panneaux d'avertissement à destination des citoyens. Les citoyens sont priés de se tenir à l'écart des arbres concernés et de ne pas toucher les nids des chenilles, les chenilles elles-mêmes, les mues ou les arbres concernés. Le Service Patrimoine naturel et le Service Parcs de Ville de Luxembourg feront enlever à court terme les nids des chenilles sur les arbres.