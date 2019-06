Verschidde Mesuren hunn déi Gréng vun der Sektioun Stad presentéiert, wéi een den Offall an der Gemeng reduzéiere kéint.

65.000 Tonnen Dréck ginn d'Joer an der Stad Lëtzebuerg produzéiert. E Chiffer, deen nach ëmmer vill ze héich ass, seet d'Stater Sektioun vun déi Gréng. D'Gemeng misst Responsabilitéit iwwerhuelen a kloer Mesuren ëmsetzen, fir an d'Richtung vun enger "Null Offall Stad" ze goen. E Freideg deposéieren déi Gréng eng Motioun am Stater Gemengerot mat klore Fuerderungen, déi se der Press en Dënschdeg presentéiert hunn.

AUDIO: Keen Offall an der Stad / Reportage Claudia Kollwelter

Souvill wéi méiglech den Offall reduzéieren, an deen, deen iwwreg bleift, besser recycléieren. Dat sinn déi kloer Ziler vun de Mesuren, déi déi Gréng festgehalen hunn. An dobäi géing et net drëm goen, d'Rad nei ze erfannen, aner Gemengen géingen haut scho weisen, datt et méiglech ass. Nämlech wéi zu Déifferdeng soll an Zukunft Plastik op Evenementer an der Stad komplett verbuede ginn. D'Linda Gaasch, Conseillère, betount, datt d'Stad d'Veräiner muss dobäi ënnerstëtzen.

Si sollen net just d'Alternativen erkläert kréien, mä d'Veräiner op Informatiounsveranstaltungen iwwert d'Alternativen informéieren an hinne soen, wéi se d'Ënnerstëtzung vun der gemeng kréien.



Wat d'Trennung vum Offall ugeet, soen déi Gréng kloer, datt dëst muss zum Standard ginn. Léisung wier do eng Offallsteier, déi entweder no Gewiicht gerechent gëtt oder dorop, wéi dacks d'Poubelle eraus gestallt gëtt.

D'Leit sollen de Präis vun deem Knascht, dee si maachen, bezuelen. Domadder wëll ee se motivéieren, manner Knascht ze maachen oder ze recycléieren, esou déi Gréng.



Méi Recycling Zentre méi no bei de Bierger, och datt ass eng Mesure, déi deene Gréngen no néideg wier. Do solle se dann net just recycléiere kënnen, mä och reparéieren oder kucken, wéi se Saachen nees gebrauche kënnen, esou d'Linda Gaasch. Well alles, wat net ewechgehäit gëtt, ass och kee Knascht.



D'Stad Lëtzebuerg misst mam gudde Beispill virgoen an ënnert anerem och an de Foyeren a Schoulen evitéieren, datt Liewensmëttel onnëtz fortgeheit ginn. Déi Gréng mengen, datt d'Gemeng dës Mesure mat engem Aktiounsplang gezillt ëmsetze kéint a soll.