Op der Theaterplaz wäert vu Mëtt Juli bis September eng Plage entstoen, dat hunn d'Gemengeresponsabel e Mëttwoch de Moien um City Breakfast matgedeelt.

D'Stad Lëtzebuerg kritt dëst Joer eng Plage. Aus der Theaterplaz gëtt dann d'Theaterplage. Um Sand fanne mer ënner anerem Ligestill an e Piano.



Op der Plëss ginn iwwerdeems op 17 Beem am Ganze 40.000 kleng LED-Luuchten installéiert. Dës sollen ënner anerem bei spezielle Geleeënheeten ewéi Nationalfeierdag fir Atmosphäre suergen.

De weideren Ausbau vum Tram-Chantier iwwert d’Summervakanz. Dat war och en Thema. Vun Ufank Juli bis an den Hierscht soll vill geschéien. D'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer ass dann och glécklech driwwer, datt een heivir d'Autorisatioun an de Summerméint krut.

Den Tram soll jo vun der Stäreplaz bis weider op d’Gare fueren. Am Juli ginn d’Aarbechten un, am September ass dann de Quartier Gare un der Rei. Et dierft een de Leit awer net d’Gefill ginn, datt si d’Gare evitéiere missten, esou de Serge Wilmes.