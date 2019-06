Op zwou Plaze gëtt et den Ament Problemer mam Drénkwaasser.

An der Gemeng Biissen gëtt et den Ament eng gréisser Fuite um Drénkwaasserreseau an der Route de Mersch. D'Ekippe sinn op der Plaz.

Eng Partie Stroossen aus dem südlechen Deel vum Duerf kënne viraussiichtlech bis Mëtternuecht net mat Drénkwaaser alimentéiert ginn.

Problemer och an der Gemeng Biwer, hei dierften d'Uertschafte Biwer, Biwerbaach, Buddeler, Buddelerbaach geschwënn nees Waasser hunn: Do retabléiert sech d'Situatioun.

An der Uertschaft Brouch gëtt et momentan nach keen Drénkwaasser. Do steet am Duerf e Waassertank vu 8.000 Liter.

D'Fuite gouf awer ewell lokaliséiert, et gëtt dru geschafft.