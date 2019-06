220 Meter laang soll se ginn, banne 4m breet, fir datt d’Foussgänger an d’Cyclisten och gutt laanschtenee kommen.

Zanter 2007 geet schonns Rieds vun enger Passerell iwwert dem Neiduerf. D’Vëlosbréck sollt tëscht dem Cents a Weimeschhaff lafen, ma laang gouf et keen Accord tëscht den 3 Quartieren. En Donneschdeg den Owend war eng Informatiounsversammlung vun der Stater Gemeng, zesumme mat de betraffene Bierger.

AUDIO: Passerelle Neiduerf - Reportage Danielle Goergen

220 Meter laang soll se ginn, banne 4m breet, fir datt d’Foussgänger an d’Cyclisten och gutt laanschtenee kommen. An de leschte Reunioune war festgehale ginn, datt de Lift, deen aus dem Neiduerf eropfiert, sollt un d’Passerell ugebonne ginn, fir déi 3 Quartiere mateneen ze verbannen. D’Struktur vun deem Ganze soll awer reng bleiwen, esou den urbanen Architekt Nico Steinmetz.

“Wat fir eis wierklech en Defi war, ass datt en esou reng a filigran wéi méiglech gëtt an der Landschaft. Et ass dee selwechte Defi wéi deen wou mir am Pafendall haten. Et ass eng bebaute Struktur, klengdeelechkeet an mir wëllen hei ganz reng drun kommen. Wierklech wéi e Fuedem, deen duerch d’Landschaft geet.”

D’Passerell wier esou situéiert, datt se mam Tram-Arrêt bei der Coque an op der anerer Säit mat der Gare Cents-Hamm verbonne wier. Bis elo gouf just eng Etude de faisabilité gemaach. Bis d’Passerell ka gebaut ginn bleift dofir nach vill ze maachen, esou d’Buergermeeschtesch Lydie Polfer.

“Dat sinn eben déi geo-technesch Etüden, fir eben d’Stabilitéit vum Buedem ze kucken. Dat muss an de Fiels befestegt ginn. Dat ass eben eng gewëssen Technik, dat muss elo alles gekuckt gi vun den Architekten a besonnesch och den Ingenieuren. Da muss mat der Ëmwelt gekuckt ginn an dat alles mécht dann, datt de Projet ka färdeg ginn.”

D’Syndicate vum Cents, Weimeschhaff an Neiduerf ware mat dësem Projet net zefridden. Virun 2 Joer hate si eng aner Variant proposéiert. Hei sollt d’Bréck iwwert d’Neiduerfer Kierch lafen. Esou wier se nach ëmmer no bei der Gare Cents-Hamm a kéint mam ëffentlechen Transport verbonne ginn. D’Passerell géing deemno iwwer Terraine lafen, déi souwisou am Besëtz vun der Stad Lëtzebuerg sinn. Déi Variant géing dann och d’Quartiere besser mateneen verbannen. Sollt elo awer de Projet vun der Gemeng zeréckbehale ginn, da wieren d’Aarbechte fréistens 2022 ofgeschloss.