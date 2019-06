Wéinst den héijen Temperaturen sollen d'Awunner vun der Ärenzdallgemeng, a speziell vun den Uertschaften Iermsdref an Eppelduerf d'Waasser spueren.

An engem Schreiwes huet d'Ärenzdallgemeng e Freideg de Mëtteg matgedeelt, datt d'Awunner onbedéngt misse spuersam mam Drénkwaasser ëmgoen. Virun allem d'Leit an den Dierfer Iermsdref an Eppelduerf.

Bis op Weideres solle keng Schwemme gefëllt, keng Autoe gewäsch, kee Wuess genat, keng Aarbechte mam Hochdruckreiniger gemaach ginn an allgemeng och keen Drénkwaasser onnéideg verbëtzt ginn.