Dës Kéier war d'Thema "A wann...?"

E Samschdeg war déi 7. Kanner- a Jugendparad an der Stad. 12 Foyeren, Schoulen an Organisatiounen aus dem In- an Ausland hu matgemaach. Sou datt bis zu 300 Jonker duerch d'Foussgängerzon an der Stad gezu sinn. D'CAPEL vum Service "Foyers Scolaires" vun der Stad Lëtzebuerg organiséiert d'Parad all zwee Joer. Dës Kéier war d'Thema "A wann...?"

E relatiivt vague Sujet also, dat d’Ausgangsbasis war fir verschidde kleng Stroossespektakelen, déi d’Kanner an déi Jugendlech entwéckelt hunn. Déi jonk hu sech zum Beispill mam Thema Klimawandel ausernee gesat, mat Theme wéi Diversitéit, Zesummenhalt an Déiereschutz.

Wéinst dem waarme Wieder huet de Service Hygiène vun der Stad Lëtzebuerg d’Parade begleet an de Kanner Waasser ausgedeelt.

De CAPEL këmmert sech ëm den organisatoreschen Deel vun der Parad a mëscht all zwee Joer en Appell fir Projeten, déi verschidde Gruppe kennen awer fräi decidéieren, wat si maache wëllen.

Zum Schluss vun der Parade konnten d’Kanner nach op der Kinnekswiss zwee Spektakele kucken. Opgetruede sinn zwee Lycéesschüler aus dem Lycée Ermesinde, an de japanesche Yoyo-Kënschtler Naoto.