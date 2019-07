An engem Facebook-Post huet sech d'Gemeng Esch-Sauer "degoutéiert" gesot iwwer d'Behuele vun enger Rei Visitteuren um Stau leschte Sonndeg.

Wéi een op de Fotoen erkennt, déi d'Gemeng publizéiert huet, ass d'Behuele vun enger ganzer Partie Leit de leschte Weekend um Stau bedenklech. Den Offall nom Feieren an der Sonn gëtt einfach leiegelooss, ouni laang ëmzekucken. Och soss gouf an der Ëmgéigend wéi et schéngt vandaléiert.