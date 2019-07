Wéi wäert d’Péitruss an Zukunft ausgesinn? Bis dato wousst kaum ee Bescheed.

Eng knapps Woch virum Vott am Gemengerot sinn elo awer déi zoustänneg Kommissiounen an d’Bild gesat ginn. Et si Renaturéierungsaarbechten an zwou Phasen, déi éischt soll fir d’LUGA fäerdeg sinn, déi grouss Gaardenexpo am Joer 2023.

Den Dall gëtt manner wëll

Wéi eng Beem musse fort? / © VDL

D’Péitruss aus hirem Bëton-Bett eraushuelen, bedeit awer och, dass nawell vill Beem wäerte verschwannen, well se hënneren oder sech am Waasser net kënnen halen. D’Oeko-Bilanz wier um Enn awer positiv, sou éischt Reaktiounen no der Informatiounsversammlung.

AUDIO: Extrait Romain Diederich (CSV) a Claudie Reyland (Déi Gréng)

Maulkuerf verpasst

No der Renaturéierung

Déi Kommissiounsmemberen, déi bis zum Schluss bliwwe sinn, krute vun der Buergermeeschtesch verbueden, Informatiounen erauszeginn. Esou stéing et am Gemengereglement. Un dat hu sech d’Leit vun der DP gehalen. Den LSAP-Conseiller Marc Angel hält näischt vun esou engem Maulkuerf.

AUDIO: Extrait Marc Angel

