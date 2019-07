De Walfer Gemengeconseiller Alain Weins huet e Donneschdeg de Moie säi Réckzoch aus der LSAP bekannt ginn.

Hie war vun 2003 bis 2017 Schäffen an der Gemeng Walfer an ass zanter 2000 Conseiller. An engem Communiqué deelt de Politiker en Donneschdeg mat, dass et fir hien aus politesche Grënn konsequent wier, en anere Wee ze goen wéi d'LSAP.

PDF: Schreiwes vum Alain Weins

D'Sozialistesch Partei wier haut eng aner, wéi wéi virun 20 Joer, wéi hie Member vun der LSAP gouf, sou den Alain Weins. Haut awer géif si probéiere sech verstäerkt mat méi lénker Ideologie duerstellen, schreift de Gemengeconseiller. Dat wier der Partei hire Choix an dat misst ee respektéieren. Dat wier awer net déi Politik, fir déi hie sech engagéiert hätt. Mä och wann den Alain Weins aus der LSAP zerécktrëtt, wëll hien eegenen Aussoen no, am selwechte Geescht wéi bis elo an am Respekt virun deene Leit, déi hie gewielt hunn, mat sengem politeschen Engagement virufueren.

De Alain Weins sëtzt deemno an Zukunft als Onofhängegen am Walfer Gemengerot. D'LSAP ass domat an Zukunft nach just mat engem Gemengerotsmember vertrueden. Et ass dat d'Henoké Courte.