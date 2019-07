Zanter dem 5. Juli a bis op Weideres bleift d’Schwämm vu Veianen fir de Publik zou. 2 Accidenter hu fir dës Decisioun gesuergt.

E Samschdeg virun 8 Deeg ass et zu engem Accident mat glécklecherweis guddem Ausgang an der Veianer Schwämm komm. E klenge Bouf vu 6 Joer war bal erdronk a konnt reaniméiert ginn.

En Donneschdeg koum et dann nach zu engem weideren, méi klengen Incident an der Schwämm.

Dës zwee Tëschefäll hunn d’Faass souzesoen zum Iwwerlafe bruecht. De Veianer Schäfferot huet d’Noutbrems gezunn an decidéiert, d’Schwämm bis op Weideres zouzemaachen. D’ITM wär sech d’Schwämm am Norde vum Land ukucke komm an hätt de Responsabel vun der Gemeng dat un d’Häerz geluecht.

De Schäfferot wär elo op der Sich no engem brevetéierte Schwammmeeschter mat Meeschterprüfung, deen och e Sécherheetskonzept ka virleeën, mat deem muss garantéiert ginn, dass all erfuerdert Normen a punkto Sécherheet an der Schwämm erfëllt sinn.

Dat sot eis den Buergermeeschter Henri Majerus op Nofro hin.

En Donneschdeg waren nach eng ronn 400 Gäscht an der oppener Schwämm. D’lescht Joer goufen eng 30.000 Visiteure gezielt.

Weider Nouvelle vu Veianen

E Freideg koum jo dann och nach d’Nouvelle, datt de Joe Heintzen, 1.Schäffe vun der Gemeng Veianen, vu sengen Ämter zerécktrëtt. Hie wéilt awer am Gemengerot bleiwen. Och hire rezent engagéierte Gemengesekretär huet gekënnegt.