E Méindeg stëmmt de Stater Gemengerot iwwer d'Renaturéierung vun der Péitruss of.

Gëtt et eigentlech eng Impakt-Etüd fir d'Péitruss? Muss een, ier ee renaturéiert, net nach Knascht a Gëft aus dem Buedem huelen, do wou an der Zäit d'Gasfabrick stoung? Firwat annoncéiert een eng "Gartenschau" fir an 3 Joer, wann een da muss hetze fir fäerdeg ze ginn? Kréie mer och hei een éiwege Chantier? Esou Froe stellt ee sech eben, wann ee gären an d'Péitruss geet. Geleeënheet heirobber Äntwerten ze kréien, goufen et bis elo kaum, mä e Méindeg hunn d'Membere vum Gemengerot virum Péitruss-Vott, eng leschte Kéier d'Chance, am Numm vun hire Wieler no ze haken. D'Monique Kater mécht sech Gedanken iwwer en Dall, dee viru grousse Changementer steet, a fir deen och dee Kriddelegsten eppes iwwreg huet.

AUDIO: Eng Baach gëtt renaturéiert / Reportage Monique Kater

"Wéi ech déi éischter Kéier do dra komm sinn als Schwäizer hunn ech e Schock kritt. Muss ech ganz éierlech soen. Ech hu gesot, kann een et iwwerhaapt esou moche maachen, ass dat méiglech." Also elo iwwerdreift en awer liicht, eise Schwäizer Frënd, esou moche ass eis Péitruss awer net, och mat Korseli aus Bëtong. Och dee Look ass iergendwéi Patrimoine, op alle Fall fir déi, déi vu 1933 un, ënnen am Dall gelëmmelt hunn, mä als Member vun der consultativer Ëmweltkommissioun kennt de Mann aus dem Land vun de Bierger eppes vu Waasser a vun him goufe mir lescht Woch, méi gewuer, wéi an de ganze Méint virdrun.

"Et wäert e bësse méi sou sinn, wéi se ongeféier virun 100 Joer war. Vun der Planzewelt hir ass et vill méi d'Origine. Sou wäerten Uebstbeem geplanzt ginn, also niddreg an héich Beem"

Kritik, et kréich ee näischt oder näischt Richteges gezielt, gouf et am Laf vun de leschte Méint reegelméisseg. An och wann d'Politik de Géigendeel behaapt, ass do iergend eppes net koscher. Informatioune goufen et, egal wéi, net genuch an esou reimt ee sech säint zesummen. Wéi dëse Saarlänner, deen d'Gewunnecht huet, reegelméisseg heihinner trëppelen ze kommen: "Ich hab sehr viele orangene Punkte gesehen und ja ich bin ein bisschen besorgt was da jetzt kommen wird. Im Endeffekt ist es natürlich die Frage, ob man den Park ganz nieder macht und erst in 30-40 Jahren wieder richtig nutzen kann oder ob man hier behutsam etwas dazwischen bauen kann".

© Stad Lëtzebuerg

Domadder ass resuméiert, wat d'Stater a soss Leit inquietéiert. D'Beem hunn hei bei eis nämlech den Ament weder den Herrgott mat der décker Zéif nach een aus Gemeng oder Ëmweltministère - wat hënnert flitt - aus der Avenue, vum Fiels oder aus der Péitruss, - esou wier et nämlech enger Rei Beem gaangen, obschonns d'Queen eis déi geschenkt hat, gëtt emol verzielt. Wat dës Kéier flitt, seet keen, an d'Loscht déi orange Punkten ze zielen, vergeet engem effektiv, wann ee gesäit wéi vill et där sinn, mä: d'Péitruss gëtt elo "Cheffin"-Saach, an d'Buergermeeschtesch versprécht, datt si Hand iwwer Dall a Beem wäert halen.

De Gemengerot schéngt dat emol ze gleewen, fënnt d'Renaturéierung eng ganz gutt Saach an och datt dat Aalt a Wëllt dem Neien, Uerdentleche wäert Plaz maachen. De Park op den 3-Eechelen weist, datt esou eppes formidabel schif goe kann.

De 5. Juli gouf et eng Entrevue mam Lydie Polfer an dem Interesseveräin Hollerech an och d'Leit aus dem Gronn sollen an den nächsten Deeg nach op de leschte Stand gesat ginn.

PDF: PDF: Den Devis vun der Presentatioun vun der Renaturéierung vum Péitrussdall

© Stad Lëtzebuerg Nach net de leschte Stand, d'Grafik wäert nach aktualiséiert ginn.

Lydie Polfer: Renaturéierung vun der Péitruss: Alles, mä net geheim

VIDEO: Renaturéierung vun der Péitruss Méi Park, manner Bësch. Eng Péitruss mat Forellen a ronderëm chict Gréngs. Esou gesäit d'Visioun fir déi nei Generatioun aus.

RTL-Artikel: Lydie Polfer: Renaturéierung vun der Péitruss: Alles, mä net geheim

Kritik un der Informatiounspolitik vun der Stad Lëtzebuerg

VIDEO: Péitruss: Kritik un Informatiounspolitik vu Stad Lëtzebuerg Den 8. Juli stëmmt de Stater Gemengerot iwwer d'Renaturéierung vun der Péitruss of.

RTL-Artikel: Quo vadis Péitruss? Kritik un der Informatiounspolitik vun der Stad Lëtzebuerg