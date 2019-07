De Stater Gemengerot huet de Méindeg de Mëtteg fir de Projet vun der Renaturéierung vun der Péitruss gestëmmt.

Eleng de Conseiller vun der adr Roy Reding huet sech enthalen. Et war nach d’Präzisioun vun der Buergermeeschtesch Lydie Polfer, datt manner Beem wäerten ewechgeholl ginn, wéi am initiale Projet virgesinn, do sollen nach Detailer nokommen.