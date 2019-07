Zanter e Mëttwoch huet d’Stad Lëtzebuerg op der Theaterplaz eng eege Plage mat Sand, Ligestill a Sonneprabbelien. Eng oppe Schwämm feelt nach.

Perfekt Wieder, eng super Stëmmung, cool Musek a lauter Sand: Zanter e Mëttwoch kënnt an der Stad richteg Vakanzestëmmung op, zemools op der Theaterplaz a Stad war. Hei gouf en neie Projet, offiziell ageweit - d'Theaterplage.

Wie sech allerdéngs am kille Waasser erfrësche wëll, muss erof op Dummeldeng fueren an d’oppe Schwämm vun engem Hotel. Oder méi wäit eraus. D’Stad Lëtzebuerg huet nämlech keng eegen oppe Piscine. Dat soll sech awer an den nächste Joren änneren. Och wann aus de geplangte Schwamm-Weieren am Park vum Ban de Gasperech näischt gëtt, sou d’Buergermeeschtesch Lydie Polfer um Mikro vum Raphaëlle Dickes.

"Dat war ee Moment effektiv am Gespréich, mä dat ass awer aus ekologeschen Ursaachen net méiglech do. Mir bauen och eng grouss Sportshal zu Zéisseng bei d’Schoul, déi do nei gemaach gëtt. Mä do si mer matten an engem Wunnquartier an do vill Leit unzéien, dat wier och net gutt. Et wär scho besser, mir hätten eng Plaz, déi no beim Tram wär. Zum Beispill uewe bei der Kockelscheier. An do schaffe mer och un e puer Méiglechkeeten."

Méi sprochräif wär dëse Projet nach net. D'Buergermeeschtesch hofft awer, dass sech an den nächste Joren am Dossier "oppe Schwemm an der Stad" eppes Konkretes ergëtt.