An der Gemeng Lenneng gëtt de Schäfferot den Ament ganz schaarf vun 3 Gemenge-Conseilleren kritiséiert.

Et gi méi Punkte wou si sech net eens sinn. Et geet op éischter Plaz drëms, datt verschidde Leit aus dem Gemengerot sech net vum Schäfferot eescht geholl fillen. Si fille sech deelweis hannergaangen an dat well vill Decisiounen ouni hiren Accord geholl goufen.

Et géife vill Bauprojete schleefe gelooss ginn, déi geplangt sinn, vun deenen ee bis haut nach net vill gesinn hätt, erkläert de Robert Back. Aner Projete wieren enorm deier. Wei zum Beispill de Bau vun der neier Gemeng, sou de Robert Back:

"Eis Iddi vun der Oppositioun war zum Beispill déi, dat selwecht Gebai niewendrun nach eng kéier opzeriichten, well dat wier mol éischtens vill méi bëlleg ginn, well dee Pompjeesbau an dee Sall do souwisou eng Kéier verschwënnt. An dat hei kascht e Verméige fir dat Paschtoueschhaus do an d'Rei ze maachen.“

Op där anerer Säit steet de Schäfferot mam Buergermeeschter Arnold Rippinger, deen dëst net well gëlle loossen. Dem Buergermeeschter wier Transparenz a Respekt, een fir deen aneren, ganz wichteg fir kënnen anstänneg zesummenzeschaffen an d'Gemeng op dës Manéier virunzebréngen:

„Ech kann nëmme soen, hei gëtt transparent a sachlech geschafft an de Schäfferot kann am Prinzip näischt exekutéieren, wat de Gemengerot net guttgeheescht huet. An do ware si vun Ufank u mat abezunn a grondsätzlech hu si zu all den Projeten, déi se mat an Diskussioun bruecht hunn vum Depart un hiren Akkord ginn.“

Och de Joël Wagener , de fréieren 1. Schäffe vun der Gemeng, äussert sech zu deem Ganzen a léisst all déi Reprochen net op sech sëtzen an erkläert och, firwat hien eigentlech demissionéiert huet.

"2017 hat ech en Häerzinfarkt, ee klengen an een groussen duerno, gesondheetlech muss ech ebe Medikamenter huelen, dat hei huet mech alles ze vill opgereegt. Virun allem virun deem leschte Gemengerot ass nees en Ziedel ronderëm gaangen, datt ech ënner lauter Ligen a Frechheeten eng Gemeng géing mam Buergermeeschter geréieren.“

Den 31. Juli wäert iwwerdeems déi nächst Gemengerotssitzung sinn, wou dann och déi verschidde Bauprojeten um Ordre du Jour wäerte stoen